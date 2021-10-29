أكتوبر ونوفمبر شهران طلابيان متميزان بعقد انتخابات 4 أفرع من فروع الاتحاد

نطالب الجهات المعنية بزيادة المخصصات المالية لفروع الاتحاد لتحقيق المصلحة العامة للطلبة



أجرت الحوار: آلاء خليفة



أعلن رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح ضويحي السويري عن عقد انتخابات الاتحاد فرع جامعة الكويت يوم الثلاثاء 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة 4 قوائم طلابية، وفتح باب الترشيح وتقييد وتسجيل مرشحي القوائم الطلابية.



وكشف م.السويري خلال حوار خاص لـ «الأنباء» عن تمديد ساعات التصويت الانتخابات الحالية لتبدأ الساعة 8 صباحا وتنتهي الساعة 5 مساء لإعطاء فرصة اكبر لمشاركة الجموع الطلابية في هذه الانتخابات.



وسلط م.السويري الضوء على الآلية التي ستتبع خلال يوم الانتخابات داخل قاعات التصويت وفي قاعة الفرز ومواقع الانتخابات، متوقعا مشاركة نسبة كبيرة من الطلبة في الانتخابات التي جاءت بعد انقطاع دام عاما ونصف العام بسبب جائحة «كورونا»، موضحا أن الانتخابات ستكون للمحصنين الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من التطعيم أو شهادة PCR لغير المطعمين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع، كاشفا عن أن انتخابات الأفرع الخارجية الأخرى أيضا ستعقد انتخاباتها قريبا، وعن آخر المستجدات فيما يخص ملف إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وفيما يتعلق بمطالبة الهيئة التنفيذية بزيادة المخصصات المالية لأفرع الاتحاد.وإليكم التفاصيل:



ما استعدادات الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة لتنظيم الانتخابات المزمع عقدها 2 نوفمبر؟



٭ بدأنا أول استعداداتنا لعقد انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة من خلال فتح باب الترشيح وتقييد وتسجيل مرشحي القوائم الطلابية سواء للهيئة الإدارية لفرع الاتحاد وعددهم 19 ووفد المؤتمر والبالغ عددهم 35، ونقوم حاليا بإنهاء كافة الاستعدادات لهذا العرس الديموقراطي المزمع عقده يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، كما قمنا بحجز كل مواقع الاقتراع وتنظيمها وفقا للاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة وكذلك الإدارة الجامعية للحفاظ على صحة وسلامة طلابنا المشاركين في الانتخابات.



من يحق لهم التصويت في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة؟



٭ يحق لجميع الطلبة الكويتيين والطلبة غير محددي الجنسية في جامعة الكويت المشاركة في التصويت من كافة الفرق الدراسية، وإلى جانب تقديم الطالب لإثبات شخصي سواء البطاقة المدنية أو الهوية الجامعية، لابد ان يقدم الطالب تطبيق «هويتي» أو «مناعة» لإثبات حصوله على جرعة او جرعتين من التطعيم او تقديم شهادة PCR لإثبات خلوه من «كوفيد -19».



5 مواقع للاقتراع



كم عدد مقار الاقتراع ومواقعها ومواعيد التصويت؟



٭ سيتم عقد الانتخابات في 5 مواقع جامعية وهي: (الجابرية، العديلية، الشويخ، كيفان، الشدادية)، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج النهائية في موقع الجامعة بكيفان، وتم تحديد لجان للطلبة وأخرى للطالبات في كل مواقع الكليات، وسيتم فتح باب التصويت الساعة 8 صباحا وسيستمر التصويت حتى الساعة 5 مساء، حيث حرصنا العام الحالي على زيادة ساعات الاقتراع لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجموع الطلابية للمشاركة بعملية الاقتراع.



ما الآلية التي تم الاتفاق عليها لعقد الانتخابات في ظل الاشتراطات الصحية المطبقة بالجامعة لمواجهة «كورونا»؟



٭ قمنا في الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالتنسيق مع الإدارة الجامعية وعلى رأسهم عمادة شؤون الطلبة وإدارة الأمن والسلامة لإخراج هذا العرس الديموقراطي بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة جامعة الكويت كأعلى صرح أكاديمي في الكويت، وقد تم الاتفاق عليها، فوفقا للاشتراطات المنصوص عليها من وزارة الصحة لدخول الحرم الجامعي سيكون للمحصنين فقط «الحاصلين على التطعيم سواء جرعتين او جرعة واحدة» او ان يقدم الطالب شهادة pcr تؤكد خلوه من فيروس كورونا.



قاعة الفرز



من الجهات التي سيسمح لها بالتواجد في صالة الفرز؟



٭ ستطبق ذات الآلية في دخول قاعة الفرز في موقع الجامعة بكيفان وفقا للاشتراطات الصحية المتفق عليها، والمسموح لهم بدخول الفرز هم مندوبو القوائم الأصلية ومندوبو لجان الاقتراع من القوائم، وكذلك المنظمون والقائمون على الانتخابات من قبل الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت وكذلك ضيوف الشرف والمدعوين من وسائل الإعلام والصحافة وجمعيات النفع العام.



وما توقعاتكم لنسب التصويت والمشاركة في الانتخابات؟



٭ مما لا شك فيه أن الانتخابات الحالية تعتبر فريدة من نوعها لاسيما أنها تأتي بعد انقطاع دام عام ونصف العام من العمل الطلابي النقابي بجامعة الكويت بسبب جائحة «كورونا»، الأمر الذي خلق لدينا إصرارا على تنظيم الانتخابات لإعادة الحماس الطلابي والنقابي في نفوس القوائم الطلابية والسعي لخدمة الجموع الطلابية بجامعة الكويت، واستعدادات الهيئة التنفيذية ستكون ضعف استعداداتها في السنوات السابقة بسبب جائحة «كورونا».



4 قوائم



ما القوائم المشاركة في الانتخابات العام الحالي؟



٭ هناك 4 قوائم طلابية ممثلة في القائمة «الائتلافية»، و«الاتحاد الإســـــلامي»، و«المستقلة»، و«الإسلامية».



كيف ترى تعاون الإدارة الجامعية بمختلف إداراتها مع الهيئة التنفيذية لإنجاح العرس الديموقراطي؟



٭ لا يسعنا إلا ان نشكر الإدارة الجامعية على تعاونها الإيجابي مع الهيئة التنفيذية لإنجاح العرس الانتخابي، حيث حرصت منذ انطلاق العام الدراسي على التنسيق فيما يخص عقد الانتخابات وعلى رأسهم عمادة شؤون الطلبة، وأخص بالذكر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سلمان العنزي وكذلك إدارة الأمن والسلامة وعلى رأسهم مدير الإدارة يوسف الخميس وكافة الإدارات الجامعية التي كرست جهودها لإخراج هذا العرس الديموقراطي بشكل ناجح وإيجابي ويمثل صورة شباب الكويت في الروح الوطنية وعدم التفرقة والحفاظ على المكتسبات الطلابية والدفاع عن حقوقهم.



ماذا تقولون للقوائم الطلابية التي ستشارك في الانتخابات؟



٭ أدعو كل القوائم الطلابية الى السعي نحو إنجاح العرس الديموقراطي، وكذلك أدعو الجموع الطلابية الى المشاركة الفعالة لاختيار من يمثلهم في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة، ونعيد ونكرر لكل القوائم الطلابية ان يتذكروا ان «الانتخابات يوم والزمالة دوم».



7 أفرع



كم عدد أفرع الاتحاد حاليا ومقراتها؟



٭ حاليا هناك 7 أفرع للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، إضافة إلى فرع جامعة الكويت هناك فرع الولايات المتحدة الأميركية وفرع جمهورية مصر العربية وفرع بريطانيا وفرع فرنسا والدول المجاورة وفرع كندا وفرع أستراليا.



وما الأفرع التي ستعقد انتخاباتها خلال الفترة الحالية؟



٭ بدأت فعليا انطلاقة انتخابات أفرع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وكانت بدايتها مع اتحاد بريطانيا والمزمع عقدها 30 أكتوبر والمشاركون في تلك الانتخابات 4 قوائم وهي قائمة المتحدون والقائمة الحرة والقائمة المستقلة وقائمة الراية، يليها انتخابات فرع جامعة الكويت بتاريخ 2 نوفمبر والتي تعتبر أكبر انتخابات من حيث الكثافة الطلابية، ومن ثم انتخابات فرنسا والدول المجاورة بتاريخ 11 نوفمبر، وتليها انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية المتوقع عقدها بتاريخ 26 نوفمبر. ونحن في الهيئة التنفيذية على أتم الاستعداد لتنظيم تلك الانتخابات والإشراف عليها، وحرصنا على التسجيل الإلكتروني للانتخابات الطلابية الخارجية، وأيضا ان تكون بمساحة كبيرة ويكون هناك تسهيل في المستندات الطلابية المطلوبة في تسجيل العضويات. وأؤكد اننا نكرس من خلال تنظيم تلك الانتخابات الروح الطلابية وزيادة الحماس الطلابي فيما يخص خدمة الجموع الطلابية.



من خلال تبوئك منصب رئيس الهيئة التنفيذية، ما أبرز الصعوبات التي واجهتها، وكيف تغلبت عليها؟



٭ مما لا شك فيه ان الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت هي الجهة المشرفة على الطلبة الكويتيين الدارسين داخل الكويت وخارجها، وهناك الكثير من الأهداف التي وضعناها عند قيادة دفة الهيئة التنفيذية، أبرزها المحافظة على الحقوق الطلابية والمطالبة بمكتسباتهم وحرصنا على التواصل الدائم مع الجهات المعنية الخاصة بحل المشاكل الطلابية والوقوف على كل ما يخص الطالب الكويتي وهناك تواصل دائم وكبير مع وزارة التعليم العالي وعلى رأسهم الوزير د.محمد الفارس ووكيل الوزارة د.صبيح المخيزيم، والهيئة التنفيذية مشاركة في لجنة رباعية برئاسة وكيل الوزارة د.صبيح المخيزيم وتضم الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات الثقافية فاطمة السنان ورئيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني والهيئة التنفيذية ممثلة بصفتي رئيسا للهيئة التنفيذية، وتهدف الى حل كل المشاكل التي تواجه الطلبة الكويتيين ولدينا تنسيق دائم مع كل فروع الاتحاد.



إشهار الاتحاد



وما آخر مستجدات قضية إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت؟



إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يعتبر جل اهتمام الهيئة التنفيذية، وقدمنا مذكرة كاملة في السنوات السابقة من خلال أعضاء مجلس الأمة واللجنة التعليمية وبانتظار إقرارها من قبل مجلس الأمة وتنفيذها من قبل الحكومة، والهيئة التنفيذية ستستمر بمتابعة ملف إشهار الاتحاد.



وماذا بالنسبة لمقترح الهيئة التنفيذية بزيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج؟



٭ أعداد الطلبة الدارسين في الخارج بازدياد متتال، وهناك حالة من الغلاء المعيشي تشهده معظم دول العالم، وبدورنا في الهيئة التنفيذية طالبنا وزارة التعليم العالي والجهات المعنية بزيادة المخصصات المالية لأفرع الاتحاد.