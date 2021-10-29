عادل الشنان



وقعت وكيل وزارة المواصلات م.خلود الشهاب والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ورئيس مجلس أمناء مركز التميز في الادارة د.محمد زينل مذكرة تفاهم لتطوير الأنشطة البحثية والدراسات العملية وتفعيل أوجه ومسارات البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية وإعداد الاختبارات اللازمة للمتقدمين للوظائف الإشرافية بهدف المفاضلة الإيجابية في اختيار أكثر المتقدمين كفاءة.



وتم توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والوكيل المساعد لقطاع البريد بالتكليف بوزارة المواصلات خالد القصبا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية د.أحمد المجرن، ومدير وحدة الاستشارات والدراسات بمركز التميز في الادارة بجامعة الكويت د.أنور الشريعان، ومدير وحدة تنمية القدرات بمركز التميز في الإدارة د.محمد الزهير.



وقالت م.خلود الشهاب إن مذكرة التفاهم جاءت إيمانا من «المواصلات» بقدرات مركز التميز في الإدارة، ولما يضمه من كفاءات وإمكانات وكوادر متخصصة في العمل الإداري، وقدرته على تحقيق الأهداف التي تتطلع لها الوزارة، ولتحديد نطاق عمل الأنشطة البحثية وإعداد البرامج التدريبية واختبارات التقدم للوظائف الإشرافية لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.



وأشارت الشهاب إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على تأهيل وتدريب الموظفين بكل مستوياتهم الوظيفية من خلال تقديم المركز للدورات التدريبية إلى جانب تزويد الوزارة بالبحوث والدراسات والكتب التي تخدم أغراض العمل، وتقديم خدمات أخرى في مجال العمل الإداري وفقا لما تم الاتفاق عليه فيما بين الطرفين.



ووجهت الشكر لممثلي مركز التميز في الإدارة مثنية على مبادرتهم وتعاونهم مع مختلف الجهات الحكومية، وتحديدا وزارة المواصلات وجهودهم في توفير الدراسات والبحوث والدورات التدريبية لتحسين أداء الموظفين.