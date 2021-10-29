عبر حاكم اقليم لومبارديا الايطالي بالإنابة آلان ريتسي عن ترحيب الاقليم وعاصمته ميلانو باستقبال الزوار الكويتيين وتقديم كل التسهيلات لهم غداة اعفائهم من العزل الاحترازي بعد عودة الحياة الطبيعة في ايطاليا.

وقالت سفارتنا في بيان لـ«كونا» ان حاكم الاقليم بالإنابة استقبل سفيرنا في ايطاليا الشيخ عزام الصباح بقصر لومبارديا مقر حكومة الاقليم في ميلانو، حيث تطرقا لعلاقات الصداقة الثنائية الوطيدة وأوجه التعاون المتنامي ولاسيما مع لومبارديا أكبر أقاليم ايطاليا وأكثرها حيوية.

من جانبه، ثمن السفير الشيخ عزام الصباح اهتمام اقليم لومبارديا أكثر الأقاليم الأوروبية تقدما اقتصاديا وتكنولوجيا وحرص حكومة الاقليم الخاص على جذب السياحة الكويتية بكل التسهيلات، مؤكدا الحرص المتبادل على تطوير علاقات الصداقة ودفع التعاون بين الكويت وإيطاليا في اطار الجهود الدولية للتعافي من آثار الجائحة.