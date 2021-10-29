حنان عبدالمعبود



قام وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا بزيارة د.حسين جرخي، طبيب الأسنان في وزارة الصحة، حيث يرقد في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، ولقاء أهله وذويه، وذلك بعد تعرضه لحادث دهس.



في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة للتطعيمات ضد أمراض الشتاء (الموسمية)، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند عن فتح باب التسجيل لتلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء للفئة العمرية 30 سنة فما فوق، حيث أوضح أن التسجيل لحجز موعد مسبق عبر رابط التطعيم في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة.



من جهة أخرى، أفاد د.السند عن تحديد يوم السبت 30 الجاري لتقديم الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد في مركز الكويت لتطعيم كوفيد-19 في أرض المعارض في منطقة مشرف، وذلك لمن تعذر حصوله على اللقاح خلال الفترة الماضية لأي سبب، كما أكد د.السند ضرورة الالتزام بالموعد المحدد بالرسالة النصية المرسلة والموضح فيها موعد تلقي اللقاح.



يذكر أن وزارة الصحة دشنت حملة التطعيمات الموسمية ضد أمراض الشتاء بالتوازي مع تقديم الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كوفيد-19 للفئات المشمولة بتلك الجرعة في نهاية الشهر الماضي، على أن تشمل الحملة سائر الفئات العمرية خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.