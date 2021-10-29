احتفلت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي بتكريم 9 مدارس فائزة بالمراكز الأولى في مسابقة فادية السعد العلمية لعام 2020-2021 في مختلف المراحل التعليمية: الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، بحضور رئيسة المسابقة الشيخة نبيلة سلمان الحمود ومدير عام المسابقة د.عائشة ناصر الهولي والمستشار الإعلامي للمسابقة سارة القليش والمعلمات المشرفات، ومديرات المدارس.

في بداية الحفل، رحبت الشيخة نبيلة سلمان الحمود بالحضور وأعربت عن سعادتها بتكريم المدارس الفائزة في مسابقة فادية السعد العلمية، مثمنة جهود المعلمات المشرفات ومديرات المدارس وتشجيعهن للطالبات من مختلف المراحل الدراسية على تنمية مواهبهن العلمية وبث روح التعاون والمشاركة بينهن والحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب الإبداعية من الطالبات بمختلف المراحل التعليمية بما يحقق أهداف مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي والرؤية المنهجية لمسابقة فادية السعد العلمية منذ نشأتها وتأسيسها عام 1999.

وأعربت عن سعادتها بالتواجد وسط كوكبة من الهيئة التعليمية المتميزة، والتي تحرص دائما على تعزيز الفكر الإبداعي وتنميته لتحقيق مستقبل واعد للطالبات بفكر تنويري ورؤية حضارية وتطوير مبدع ينعكس على مشاريعهن وأفكارهن وتمنت توسيع المشاركات على مستوى مدارس الكويت.



من جانبها، أكدت مدير عام المسابقة د.عائشة ناصر الهولي أن تكريم المدارس الفائزة في مسابقة فادية السعد العلمية لهذا العام يؤكد مدى تقدير المتعاونين معها على المستوى المحلي من مختلف المراحل التعليمية، مثنية على جهود جميع المشاركين من الهيئة التعليمية، معربة عن أملها في انضمام أكبر عدد من المدارس على مستوى الكويت.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على المستوى المحلي، وفازت بالمراكز الأولى بالمرحلة الثانوية مدرسة مارية القبطية، عمره بنت رواحة، والعصماء بنت الحارث، ومن المرحلة المتوسطة مدارس سودة بنت مالك، وذات السلاسل، وأم كلثوم بنت محمد، ومن «الابتدائية» فازت بالمراكز الثلاثة الأولى مدرسة وربة، وأم المنذر، وزينب بنت العوام.