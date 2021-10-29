عبدالعزيز الفضلي



على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على الاحتفال بيوم المعلم العالمي، والذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل عام، إلا ان وزارة التربية لم تعلن أسماء المعلمين المتميزين جريا على عادتها السنوية. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن أغلب المناطق التعليمية



لم تعتمد كشوف أسماء المعلمين المتميزين للعام الدراسي الماضي وعددهم 330 معلما ومعلمة إضافة الى 50 مدرسة متميزة، مشيرة الى ان هناك منطقة تعليمية واحدة وإدارة تعليمية هما فقط اللتان أرسلتا الأسماء.



وأوضحت المصادر أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة قام بمخاطبة المناطق التعليمية أكثر من مرة للاستعجال في اعتماد الأسماء، مشيرة إلى ان بعض المناطق التعليمية لم تنته من إجراءات وضع التقييم السنوي للمعلم، الأمر الذي أدى إلى تأخير إرسال أسماء المتميزين إلى الوزارة.