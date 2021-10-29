قامت الهيئة العامة للشباب وبالتعاون مع جامعة الكويت ممثلة بمركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية بتكريم خريجي البرنامج التأهيلي لإدارة المرافق على مسرح الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية، وذلك بحضور رئيس فريق صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب أ.د.هاشم مساعد الطبطبائي والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية ورئيس مجلس الأمناء بمركز التميز في الإدارة د.محمد ابراهيم زينل.



وبهذه المناسبة، ذكر القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية ورئيس مجلس الأمناء بمركز التميز في الإدارة د.محمد إبراهيم زينل أنه إيمانا من الكلية بمد جسور التواصل وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية وبناء قنوات بين جامعة الكويت بمختلف كلياتها ومن باب التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، وإيمانا بالدور التنموي الذي تلعبه الهيئة العامة للشباب وحرصها ودعمها وتشجيع الشباب الكويتي من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، وبناء على الاتفاقية المبرمة لإنجاز المشروع التأهيلي لإدارة المرافق في مدينة صباح السالم الجامعية لاستقطاب كوكبة من حديثي التخرج من كلية الهندسة والبترول وموظفي جامعة الكويت، وذلك لتأهيلهم لإدارة المرافق من خلال عمل برنامج تدريبي يتخلله دورات متخصصة نظرية وميدانية ومنها دورة تأسيس إدارة المرافق، ودورة إدارة المشاريع، ودورة مهارات القيادة والعمل الجماعي، ودورة إدارة التكاليف.



وأضاف د.زينل أن مركز التميز في الإدارة يقوم على تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة الهادفة وتعزيز الخدمات الاستشارية في عدة مجالات وذلك من خلال الاستعانة بعدد من المستشارين الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في مختلف تخصصاتها والقادرين على تقديم أفضل الخدمات بالأسس العلمية الصحيحة واتخاذ القرارات التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية الإدارية وبناء قنوات بين جامعة الكويت بمختلف كلياتها ومؤسسات الدولة والتي تعتبر بداية أعماله بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا.



من جانبه، أشاد رئيس فريق صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب أ.د.هاشم مساعد الطبطبائي بالدور الكبير التي تقدمه جامعة الكويت ممثلة بمركز التميز في الإدارة وقطاع الإنشاءات والصيانة والبرنامج الإنشائي بتنفيذ البرنامج التأهيلي والوظيفي لإدارة المرافق في مدينة صباح السالم الجامعية- الشدادية والذي سينتهي بتعيين المهندسين حديثي التخرج في مرافق المدينة التعليمية.



وأشار أ.د.الطبطبائي إلى أن المشروع التأهيلي لإدارة المرافق في مدينة صباح السالم الجامعية يستهدف حديثي التخرج الكويتيين وموظفي جامعة الكويت لتأهيلهم لإدارة المرافق من خلال عمل برنامج تدريبي تتخلله دورات متخصصة نظرية وميدانية وفق جدول زمني مدته ثلاثة أشهر بدأ في سبتمبر الماضي وينتهي في ديسمبر المقبل.



وأضاف ان التدريب يسير وفقا للجدول الزمني المقرر له حيث سيتم الانتهاء من دورة إدارة التكاليف خلال الأسبوع الجاري، هذا وقد تناول المتدربون عدة دورات نظرية في إدارة المرافق ومهارات القيادة وإدارة المشاريع والعقود بالإضافة إلى برنامج تدريب ميداني متكامل في مرافق المدينة التعليمية.



وجدير بالذكر أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية لأهمية تطبيق إدارة المرافق في أحد أهم وأكبر مرافق الدولة، حيث رحبت إدارة الجامعة في مبادرة صناع العمل وتم فتح التقديم على هذا البرنامج في يوليو الماضي، حيث تقدم أكثر من 300 حديث تخرج.



وفي الختام، قام رئيس فريق صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب أ.د.هاشم مساعد الطبطبائي والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية ورئيس مجلس الأمناء بمركز التميز في الإدارة د.محمد ابراهيم زينل بتكريم متدربي البرنامج التدريبي.