استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي امس عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وقالت وكالتا أنباء الإمارات (وام) والبحرين (بنا) إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رحب بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، معربين عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والتعاون على جميع المستويات، ومتمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار. كذلك بحث الجانبان آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى عاهل البحرين تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وخالص أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الخير والرفعة.



من جهة أخرى، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع رئيس ارمينيا أرمين ساركيسيان ورئيس سيشل وفال رامكالاون - كل على حدة - علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية.وذكرت وكالة وام، أنه جرى خلال اللقاءين، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعميق العلاقات بين البلدان الثلاثة واستعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تم تطرق اللقاءان إلى معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يجمع ثقافات شعوب العالم وتاريخها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية وما تقدمه الدول المشاركة من تجاربها الإنسانية والحضارية في مجالات الاستدامة والابتكار العلمي. وكان الرئيس الأرميني قد وصل إلى دولة الإمارات أمس الأول قادما من السعودية في زيارة عمل قصيرة.