محمد راتب

أكد مصدر في سوق السمك لـ «الأنباء»، أن هناك وفرة في الأسماك، مع حدوث قفزة مفاجئة في أسعار سلة الميد من 15 و16 دينارا قبل يومين إلى 30 دينارا اليوم الجمعة، داعيا عشاق الميد إلى شرائه في الوقت الحالي وعدم التأجيل لأن الفترة المقبلة ستشهد عوامل جوية متغيرة ورياحا تتسبب في قلة كمياته ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعاره.

وذكر المصدر أن حركة الشراء خلال الأسبوع الحالي كانت بطيئة جدا مع حالة ركود بعد نشاط شهده السوق خلال الفترة الماضية، مبينا أن السمك كان ضمن أسعاره المعتادة حيث بلغ سعر سلة الروبيان 50 دينارا، والكيلو الكويتي ما بين 2.5 و2.750، والشحامية 1.5، والميد 1.5، والنويبي 1.750، والشعوم 2.5، والهامور 3، والكويتي منه 4، والقبقب 1.5، والزبيدي الكويتي 14، والباكستاني بين 5 و6.5، والسيباس الكبير 3.5، والوسط 3، والسبريم 2.5، والشيم 3.5، والحمام 1.5، والسلمون 3.5، والسبيطي 3.5 دنانير.