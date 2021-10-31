حنان عبد المعبود



في إطار الحملة التوعوية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، نظمت جمعية الهلال الأحمر يوما توعويا تحت عنوان «لعمر مديد»، بهدف دق ناقوس الخطر حول أهمية الكشف المبكر، والذي يعد أهم استراتيجيات الوقاية من المرض.



وشدد مدير عام جمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون، على أهمية الكشف والفحص الذاتي الدوري للكشف عن السرطان والاكتشاف المبكر لغيره من الأمراض الأخرى، لافتا إلى أن التوعية تخدم الانسان نفسه حتى لا تكون هناك إصابات مفاجئة، وهناك العديد من الفحوصات السنوية ونصف السنوية للكشف عن الأمراض، مبينا أن الكويت تحتل المرتبة الأولى خليجيا في نسبة الإصابات بسرطان الثدي، وهناك 602 إصابة جديدة بالمرض سنويا.



وقال العون إن معدل أعمار الإصابة أقل بـ 10 سنوات من المعدل العالمي، منوها بأن 13.6 من كل ألف امرأة في الكويت مصابة بسرطان الثدي، كما ان نسبة الوفيات بسببه تبلغ 8 وفيات من أصل 100 ألف نسمة، معربا عن أمله في أن تشهد السنوات القادمة انخفاضا في عدد الحالات، مشيدا بتعاون وزارة الصحة والجهات المعنية بتنظيم مثل هذه الحملات إضافة الى تعاون ادارة مجمع الافنيوز لتغطية اكبر عدد من الحضور.



وضم البوث التوعوي بمجمع الأفنيوز عددا من المختصين في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأكدوا على أهميته من خلال الفحص الذاتي شهريا، وإجراء فحوصات طبية شاملة سنوية بالإضافة إلى إجراء أشعة الثدي التصويرية «ماموجرام» وفقا لتوصية الطبيب.



بدورها، قالت مدير إدارة تنمية الموارد بجمعية الهلال الأحمر شيماء الشطي ان الجمعية تنظم سنويا هذه الفعالية حرصا على نشر التوعية بالمجتمع، آملين بخفض مستوى الإصابة، حيث نحرص على التوعية من خلال تواجدنا على مدار اليوم، ووجود أطباء للرد على استفسارات الرواد.