حنان عبدالمعبود



استمرارا لدعمها ورعايتها للعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، حرصت شركة افنان القابضة وإدارة زهرة كافيه على دعم الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي، حيث قامت بتنظيم يوم مفتوح يتزامن مع الذكرى السنوية خلال شهر أكتوبر من كل عام بمناسبة الشهر العالمي للمكافحة والوقاية من سرطان الثدي.



وتمت إقامة اليوم المفتوح باحتفالية توعوية وتثقيفية وترفيهية متنوعة في مقهى زهرة الواقع في مجمع زهرة بالسالمية وشارك بدعم هذا اليوم التوعوي المفتوح مجموعة من الضيوف والشخصيات الإعلامية المتميزة، ومؤسسات ذات طابع طبي ممثلة بفريق طبي مختص بأمراض الثدي من مستشفى السلام الدولي، وذلك لتقديم إرشادات وتعليمات توعوية للحضور من الضيوف حول الوقاية من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.



كما شارك فريق إعلامي ممثلا عن جهاز البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي في الكويت، للرد عن أي استفسارات متعلقة بالإصابة بالمرض وكيفية التعامل معه منذ البداية، وقام بتوزيع بروشورات ونشرات توعوية حول الوقاية من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.



وقضى الحضور يوما تفاعليا ممتعا ومفيدا، حيث أبدى الجميع ارتياحه للتنظيم وللأنشطة المتنوعة التي تخللت هذا اليوم المفتوح، بجهود فريق العمل لمجموعة أفنان القابضة وزهرة كافيه على حسن الاستقبال وحفاوة الضيافة ومرونة تنظيمها لهذه الفعالية المميزة.