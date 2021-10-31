حنان عبد المعبود

أكد رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة، ومدير مركز «زين» د.مطلق السيحان تنظيم المؤتمر الـ 43 لجراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة برئاسته يومي 29 و30 أكتوبر «اونلاين» تحت رعاية وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.



وبين السيحان في تصريح له مشاركة العديد من الاستشاريين العالميين من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة وانجلترا والهند ومصر في المؤتمر، بالإضافة الى مشاركة متميزة من الاستشاريين الكويتيين، لافتا إلى ان المحاضرات تميزت بالتنوع وتناول التقنيات الجراحية الحديثة وعرض فيديوهات وبث حي للعمليات الجراحية من مركز «زين» للحضور.



وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام منح المشاركين فيه 16 نقطة للتعليم الطبى المستمر، ولاقى حضورا كثيفا من أطباء وزارة الصحة والقطاع الخاص والبورد الكويتي وطلبة كلية الطب، والهدف من المؤتمرات السير على نهج القيادة الحكيمة التي أولت القطاع الطبي أهميه كبيرة وبذلت الكثير لرفع مستوى الخدمات الطبية، وصقل مهارات الاطباء والفنيين والإلمام بكل ماهو جديد في مجال جراحات الأذن والأنف والجيوب الأنفية، وأقيمت على هامش المؤتمر ورشتا عمل خاصة بالتأهيل بعد عمليات زراعة القوقعة.