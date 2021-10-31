أعلنت وزارة الصحة أمس عن استقبال مركزي الوفرة والعبدلي لتطعيم «كوفيد-19» الواقعين في مقري الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنطقتي الوفرة والعبدلي المواطنين والمقيمين لمدة يومين فقط، الأحد والإثنين.



وقالت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية ورئيسة الحملة الميدانية المتنقلة وحملة طريحي الفراش بوزارة الصحة د.دينا الضبيب، ان المركزين سيقومان باستقبال ‏المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على الجرعة الأولى أو استكمال الجرعة الثانية من 9 صباحا الى 7 مساء ومن دون مواعيد مسبقة.



يذكر أن تدشين العمل بالمركزين جاء بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يأتي ضمن تعاون الوزارة مع وزارات الدولة والهيئات والجهات الرسمية والجهود التطوعية لتحقيق الهدف المنشود من الحملة والعودة لمسار الحياة الطبيعية.