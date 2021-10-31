اسامة أبوالسعود



وأخيرا… الطفلة المصرية عهد في «عهدة القنصلية المصرية» التي وفرت لها كافة الرعاية الطبية والمعيشية حتى تسليمها الى عمها بعد ساعات من القبض على والدها بسبب قضايا مالية. الطفلة عهد ابنة الاعوام الثلاثة والنصف عام فتحت عينيها على أب مطلوب للعدالة في الكويت وأم لم تجدها بجوارها منذ سنوات بسبب تواجدها خارج البلاد.



وفور تسليم عهد الى المخفر قام بتوجيهها لمستشفى مبارك للاطمئنان على صحتها، وعلى الفور تحركت القنصلية المصرية حيث توجه القائم بأعمال القنصل العام القنصل أمير وجدي وعضو القنصلية اسامة عليوة وظلا معها طوال يوم امس الاول، بأكمله لتسهيل امورها وتوفير كل سبل الرعاية الطبية والمعيشية وتوفير ما يلزمها من احتياجات، ثم الانتقال من المستشفى للمخفر لمحاولة العثور على ذويها. وأثمرت تلك الجهود بعد التعاون الكامل من القنصلية المصرية ومخفر الجابرية في الوصول الى عم الطفلة عهد التي لا ذنب لها، وبالفعل قامت القنصلية بتسليمها له رسميا وأصبحت في عهدته.



وكشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن ان القنصلية نجحت بعد جهود مضنية في الوصول الى ذويها في مصر، حيث تم التواصل مع والدتها التي تمنت استقبالها قريبا في مطار القاهرة بعد إنجاز إجراءات سفرها.



ووجه السفير المصري اأسامة شلتوت الذي تابع القضية بسرعة إنجاز امور الطفلة واستخراج وثيقة سفر وتدبير تذكرة سفر لها لعودتها سالمة الى احضان امها فور انتهاء الإجراءات الرسمية بعد التنسيق الكامل مع الجهات الكويتية.