القاهرة - ناهد امام



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 37 قطعة أرض بـ 18 مدينة جديدة بأنشطة متنوعة (عمراني متكامل وخدمي مختلط - مصانع - مدارس - طبي - خدمي صناعي - دار مسنين - تجاري إداري - ناد اجتماعي - تجاري إداري وغيرها). وقال الوزير «في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراض بنشاط طبي وتجاري إداري، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتي أرض، لإقامة دار مسنين، ونشاط خدمي صناعي، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتي أرض، لإقامة مصنع، ونشاط إداري،.