القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة د.محمد عوض تاج الدين في تصريحات له انه لا يوجد ما يستدعي توقف الدراسة في المدارس او الجامعات.



وأكد تاج الدين ان التجربة المصرية نجحت في مواجهة فيروس كورونا، وهناك دعم رئاسي للعبور والسيطرة والتحكم التام على أزمة كورونا.



وأضاف: «كورونا وباء عالمي، وهناك سيطرة على الإصابات في مصر، ونتمنى ألا يحدث وفيات» وقال: «لا نقول إن الفيروس انتهى، والوباء موجود ونحن في الموجة الرابعة وهناك تزايد في الأعداد، ولكن هناك سيطرة».



وشدد على أن هناك توجيهات بتطعيم كل العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وكذلك العاملون، والمعلمون في التعليم قبل الجامعي.



وفي السياق، أعلنت جامعة القاهرة انه تقرر اقتصار دخول الحرم الجامعي والكليات خارجه على الطلاب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا اعتبارا من امس.



وأكدت الجامعة، على من لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أي من النقاط المحددة داخل الجامعة أو التابعة لوزارة الصحة والسكان والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح.



وقال د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة القاهرة ان هناك استمرارية في تطعيم الطلاب في عيادات الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد من خلال العيادات التي خصصتها الجامعة ومراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة في جميع انحاء الجمهورية، كما تقوم الجامعة بتنظيم حملات توعية بالكليات حول كيفية الحصول على اللقاح وأهميته، مشددا على أن الجامعة تواصل عمليات التطعيم بكل حزم حفاظا على صحة الجميع داخل الحرم الجامعي.



وعلى جانب آخر قال د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس انه تم الانتهاء من تطعيم جميع طلاب المدن الجامعية بالإضافة إلى الأسر والمشاركين بالأنشطة الرياضية



وقال انه سيتم منع دخول غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بداية من 15 نوفمبر المقبل.



وأوضح د. محمود المتيني أنه سوف يتم إجراء كشف عشوائي عند دخول الطلاب الجامعة وإجراء التطعيم بشكل مباشر.



وشدد رئيس جامعة عين شمس على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، قائلا: «محدش هيدخل الجامعة من غير كمامة».