القاهرة - هالة عمران



تفقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسؤولين المصريين والإماراتيين جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، عقب تفقده الجناح المصري المشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022. وأبدى رئيس الوزراء إعجابه بالجناح الإماراتي الذي أبرز حجم النهضة الهائلة التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة وجيزة على مقياس الزمن، لافتا إلى أن قرب الجناح المصري من الإماراتي دلالة جديدة على التقارب بين البلدين في الرؤى والأهداف والنظرة للمستقبل.



والتقى مدبولي، خلال جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال زيارته معرض إكسبو 2020 دبي.



من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن سعادته باستقبال د.مدبولي والوفد المرافق، مؤكدا دعمه الكامل لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لما لمصر من مكانة تاريخية في قلوب الإماراتيين.



وأبدى صاحب السمو الشيخ بن راشد إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ذكية في توقيت متزامن، فأوضح رئيس الوزراء أن هذا يمثل تحديا كبيرا وطفرة عمرانية غير مسبوقة، تطلبت الكثير من الجهد من الجميع.



وأضاف ان هناك إلى جانب ذلك المشروع الأبرز والأكبر حاليا، مشروع حياة كريمة، الذي أطلقه الرئيس السيسي لتحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر الذين يقطنون الريف. وقد أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على المشروع، وطلب نقل تحياته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «أبلغوا فخامة الرئيس السيسي أننا كلنا نحبه».



وفي ختام المقابلة، أهدى بن راشد لمدبولي نسخة من كتابه «قصتي»، الذي يروي 50 قصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على مدار 50 عاما.



وأشاد رئيس الوزراء بالنهضة التي تحققها دولة الإمارات، مؤكدا أن ما شاهده في معرض الاكسبو الدولي يعد فخرا للعرب جميعا.



وأثنى رئيس الوزراء على تركيز جناح الإمارات على فكرة تاريخ إنشاء الدولة، ومراحل تطورها، وليس فقط إبراز نجاحات الحاضر، لأن الواقع المعاصر وما به من تقدم، ظاهر للجميع.



كما التقى مدبولي خلال الزيارة د.سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسؤول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادي، وشركة أبوظبي القابضة، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة. واستهل د.سلطان الجابر اللقاء بالإعراب عن إعجابه الشديد بحجم الإنجاز الذي تحقق في مدينة العلمين الجديدة، سواء على صعيد سرعة التنفيذ أو جودة الأعمال. كما أشاد بحسن أداء العاملين في مجال تقديم الخدمات في الفنادق، وغيرها من الأماكن بالمدينة، وهو ما يعكس مستوى التدريب المتميز.