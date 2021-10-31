أسامة أبوالسعود



شهد أكثر من 80 مسجدا خصصتها وزارة الأوقاف توافد جموع المصلين من المواطنين والمقيمين في الكويت لأداء صلاة الاستسقاء طلبا للغيث ونزول المطر اقتداء بسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل «اللهم أغثنا.. اللهم أغثنا.. اللهم أغثنا».



وحث أئمة المساجد المصلين على التوبة الى الله والاستغفار من الذنوب، وحذروا من المعاصي لأنها أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات وأن التوبة والإنابة الى الله من أسباب نزول المطر وعموم الخير، مستشهدين بقوله تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا).



وأكد أمام وخطيب مسجد الراشد بالعديلية أحمد العصفور أهمية إحياء تلك السنة النبوية، مشددا على ان الجدب والبلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة خالصة الى الله عز وجل.



وشدد على ضرورة اتباع منهج الله - عز وجل - وإحياء سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصداقا لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون».



وأكد العصفور ان الأمة لو استقامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيغدق عليها من بركاته وتتنزل رحماته، مشددا على أن الرجوع الى الله والتوبة مفتاح كل خير، وفيه النجاة بإذن الله.



ودعا العصفور الله سبحانه وتعالى ان يمن على الكويت وسائر بلاد المسلمين بالخير والبركة وان يوفق صاحب السمو الأمير ويهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخبر.



وأكد العديد الخطباء في مختلف المساجد على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين»، مشددين غلى انه ينبغي إخراج الصدقات والإحسان والإكثار من ذكر الله والبعد عن المعاصي واستغفاره سبحانه وتعالى حتى ينزل المطر.