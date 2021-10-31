سعود عبدالعزيز



كشفت إحصائية المخالفات الأسبوعية للإدارة العامة للمرور المتعلقة بالأسبوع الماضي عن تحرير 32352 مخالفة مرورية. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن الانتشار الأمني وملاحقة المستهترين اللذين يستمران في جميع المحافظات بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف وبإشراف مباشر من اللواء جمال الصايغ أسفرا عن إحالة 15 مركبة الى كراج الحجز وضبط 15 مركبة مطلوبة، وكذلك تمت إحالة 38 شخصا إلى نظارة المرور، و271 حدثا إلى النيابة، كما تم ضبط 3 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا.



وفيما يتعلق بتسجيل المخالفات المرورية في الفترة من 23 حتى 29 الجاري، حافظت محافظة حولي على صدارة الترتيب في المركز الأول، حيث تم تسجيل 7710 مخالفات، ثم محافظة العاصمة بـ 4472 مخالفة، تلتها محافظة الفروانية بـ 3616 مخالفة. وجاءت في المركز الرابع محافظة الأحمدي بتسجيل 3229 مخالفة مرورية ثم الجهراء بـ 2899 مخالفة، وجاءت في المركز الأخير، كما الأسبوع السابق، محافظة مبارك الكبير بـ 680 مخالفة.