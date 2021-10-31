محمد الجلاهمة



قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه نظرا لانتشار بعض مظاهر العنف والمشاجرات في البلاد، لاسيما بين الشباب، حتى أصبحت أشبه بالظاهرة، أمر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قطاع التعليم والتدريب ممثلا في إدارة البحوث والدراسات بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعمل دراسة شاملة لما يحدث في المجتمع من عنف ومشاجرات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، «وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الإعلام والشؤون والأوقاف والوزارات والهيئات والجمعيات ذات الصلة» من اجل دراسة هذه الظاهرة دراسة شاملة ووضع تصور شامل عنها ومعرفة أسبابها ووضع الحلول السريعة لها للقضاء عليها وحماية أفراد المجتمع منها.



ودعا وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الإخوة المواطنين والمقيمين الى التحلي بالصبر ومتابعة أبنائهم وتوعيتهم لما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي او بعض الألعاب الإلكترونية من أعمال عنف، وتوعيتهم بأخطارها والآثار المترتبة عليها.



وأشار العلي إلى ان أبواب الوزارة مفتوحة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى عن أعمال عنف او مشاجرات وسيتم التعامل معها على الفور.