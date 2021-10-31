سعود عبدالعزيز



تقدم وافد مصري ببلاغ الى الجهات الأمنية يفيد فيه بسرقة شخص مجهول محفظته وبها أوراقه الثبوتية ومتعلقاته التي كان قد تركها في سيارته امام احد المراكز التجارية في منطقة خيطان.



وفي التفاصيل، كما ذكرها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن الوافد المصري قال في بلاغه إنه ترك محفظة توجد فيها بطاقته المدنية ورخصة القيادة وبطاقة البنك وبطاقة تعبئة وقود في مركبته التي أوقفها بعض الوقت في ساحة ترابية امام مركز التسوق.



وأضاف انه لدى عودته وجد زجاج السيارة محطما وتمت سرقة المحفظة بالإضافة الى بعض المتعلقات الأخرى.



وتم تسجيل قضية «سرقة بتحطيم حرز - جنايات خيطان» وإحالتها الى جهات الاختصاص، تمهيدا لكشف ملابساتها والقبض على السارق.