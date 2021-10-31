عبدالله قنيص



أكد مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن عملية دهس الطبيب في منطقة العقيلة جاءت بعد مشادة كلامية بين الجاني والضحية بسبب خلاف على أولوية المرور قبل 3 أيام من وقوع الحادث.



وأضاف المصدر أنه بسبب هذه المشادة ترصد الجاني، وهو جار للطبيب المجني عليه في منطقة العقيلة، لنحو 3 ساعات في انتظار خروج الضحية قبل أن يدهسه عمدا ثم سلم نفسه للطب النفسي.



وتابع: تم التحفظ على الجاني وسيارته التي استخدمها في الحادث بمخفر الرقة، مشيرا إلى قيام رجال الأدلة الجنائية برفع البصمات عن السيارة تمهيدا لكتابة تقرير عن الحادث وكيفية حدوثه. وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ذكرت أول من أمس الجمعة في بيان، أنه تمت إحالة المتهم وتسليمه إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية متمثلة في إدارة مباحث محافظة حولي بعد قيامه بتسليم نفسه إلى مستشفى الطب النفسي.



وأضافت الإدارة في بيانها: بناء عليه تم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية وتم تسجيل قضية ضده بعنوان«شروع في القتل».