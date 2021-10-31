استنكر حزب القوات اللبنانية إساءة وزير الإعلام الى السعودية والإمارات والعرب مجتمعين، وقال الحزب في بيان صدر عن الأمانة المساعدة لشؤون الانتشار في الحزب: تستنكر الأمانة العامة لشؤون الانتشار في حزب القوات اللبنانية ما صدر عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من إساءات الى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وللإخوة العرب مجتمعين. وترفض الأمانة العامة هذا الخطاب الجاحد بحق الشعب العربي عموما، والسعودي خصوصا، هذا الشعب الذي فتح اوطانه، وقلوب ابنائه لاستضافة اللبنانيين، ليصبحوا جزءا كبيرا من هذا النسيج الشعبي، فشاركوهم اعمالهم وأفراحهم وأتراحهم.



وأضاف الحزب: يهم الأمانة العامة لشؤون الانتشار في حزب القوات اللبنانية ان تطمئن اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج العربي، لاسيما بعد الاتصالات التي اجراها الحزب برؤساء هذه الدول والمسؤولين فيها الذين طمأنوا بدورهم بألا يحصل اي ردات فعل غير مستحبة بحق اي لبناني مقيم في الدول العربية مادام يلتزم بالقوانين المرعية الاجراء فيها.



وأملت الأمانة المساعدة أن يستعيد لبنان ألقه العربي، ووهجه الإنساني، ووجهه الحضاري، في هذه المنطقة التي يشكل جزءا جوهريا من نسيجها الحضاري لن يتجزأ منه ابدا مهما حاول المغرضون ذلك.