أصدر مجلس الأعمال اللبناني في الكويت بيانا أكد فيه رفض الإساءة إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وقال في البيان: بشأن ما ورد على لسان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وما أحدثه تصريحه من مواقف وردود أفعال، فإننا نعيد التأكيد وسط هذه الظروف، أن موقعنا كجالية لبنانية تعيش في الكويت الحبيبة سيبقى ثابتا ومستمرا تجاه تعزيز وتحصين العلاقات اللبنانية - الكويتية على وجه الخصوص والعلاقات اللبنانية - الخليجية على وجه العموم.



وأكد أننا نرفض أي إساءة إلى موقف وسياسة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أي جهة كانت، فقد كانتا، الى جانب الأشقاء في دولة الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، مساندتين وداعمتين للشعب اللبناني».



واعتبر أن استنكار التصريح «ينبع من حرصنا على تصويب وتصحيح مسار العلاقات الخليجية - اللبنانية والتي كانت على الدوام خير راع ومعين لنا».



وختم المجلس بالقول: وإذ نستشعر في مجلس الأعمال اللبناني في الكويت مدى الاضطراب الذي أحدثه هذا التصريح، فإننا نناشد أهلنا في الكويت ودول الخليج العربي بإعلاء كلمة الحق والتضامن، حيث إن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، فنحن شركاء لكم في السراء والضراء فما يصيبكم يصيبنا وما يفرحكم يسعدنا.