استنكر معتمد مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في الكويت الشيخ نسيب قانصو، الإساءة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا، في بيان أصدره أمس السبت، أن «أي مسيء لأشقائنا في دول مجلس التعاون، لا يعبر إلا عن نفسه».



وقال قانصو: «نحن أبناء العشيرة المعروفية، نثمن وقفة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف، بدءا من اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية، وصولا إلى الدعم المستمر للدولة اللبنانية على كل الأصعدة»، مؤكدا «أن لمملكة الخير خالص التقدير والاحترام والمحبة، على ما بذلته من جهود جبارة ودعم متواصل لبلدنا الجريح لبنان».



وقال قانصو، في بيانه: «نحن كجالية لبنانية نعيش في الكويت بين أهلنا وإخواننا، نرفض وندين بشدة أي تطاول على المملكة أو غيرها من دول مجلس التعاون الشقيقة، ونؤكد أن أي كلام مسيء لا يمثل سوى قائله، أما نحن فحريصون على أفضل العلاقات الأخوية والمتميزة مع كل دول المجلس، التي لم تقصر يوما في دعم ومساندة الشعب اللبناني عبر مؤسساته الرسمية والاجتماعية».



وختم قانصو بيانه شاكرا الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، «على المودة والاحترام الذي ننعم به في أرض الكويت الطيبة، سائلين الله أن تعلو كلمة الحق والتضامن بين الأشقاء»، مشددا على أن «ما يجمعنا من تاريخ زاخر بالمحبة والتقدير والاحترام المتبادل، لن يفسده من يتربص بنا شرا، ونحن معكم في السراء والضراء، والله ولي التوفيق».