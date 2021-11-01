آلاء خليفة



قررت الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت إلغاء انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة والتي كان مقررا انعقادها بتاريخ 30 أكتوبر، وذلك بسبب أحداث الشغب وتعمد تعطيل سير العملية الانتخابية مما أعاق استمرار سير الانتخابات.



وتم تشكيل لجنة انتقالية من الهيئة الإدارية السابقة لإدارة شؤون الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ولحين إقامة الانتخابات برئاسة ناصر مرزوق الغانم وعضوية كل من: عثمان النجار، وعلي رجب، وعقيل الخالدي، وعثمان الفيلكاوي.



الجدير بالذكر أنه تم شطب قائمة الحرة من خوض انتخابات الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، وستقام الانتخابات الجديدة بناء على تسجيل القوائم المتنافسة على الانتخابات نفسها، كما تم شطب جميع المتسببين في هذه الأحداث وتعطيل العملية الانتخابية وتجميد عضويتهم للجمعية العمومية، وتمت دعوة اللجنة المشرفة على الانتخابات للاجتماع مع الهيئة التنفيذية لعرض آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالأحداث والنظر فيما يجب اتخاذه من قرارات إضافية.