استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبد الرزاق الرفاعي بحضور كبار القادة والضباط، المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي والوفد المرافق له في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، وذلك لتوقيع بروتوكول بين الحرس الوطني والإدارة العامة للجمارك يقضي بتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وتقديم الدعم والإسناد في أوقات الطوارئ والأزمات. ورحب وكيل الحرس الوطني بمسؤولي الإدارة العامة للجمارك، ونقل إليهم تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني، الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، وأكد أن أبواب الحرس الوطني مفتوحة أمام التعاون مع جميع مؤسسات وهيئات الدولة بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني، تفعيلا للوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 (حماية وسند)، التي تولي التعاون وتقديم الإسناد لكل أجهزة الدولة اهتماما كبيرا من خلال تسخير كل إمكانيات الحرس الوطني في تقديم الدعم للجهات الحكومية، لاسيما ذات الطابع الاستراتيجي والفني مثل الإدارة العامة للجمارك التي تعد خط الدفاع الأول في حماية حدود الدولة ومنع دخول المواد الخطرة إلى داخل الدولة.

من جهته، أعرب المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عن شكره وتقديره للحرس الوطني على جهوده الواضحة في الدفاع والأمن وإسناد جهات الدولة، ومن بينها الإدارة العامة للجمارك، مبديا الاستعداد للتعاون بين الجانبين لزيادة كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المأمولة بعد توقيع بروتوكول التعاون.