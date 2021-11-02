استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بقصر السيف سفير جمهورية قيرغيزستان الصديقة لدى البلاد عظمات قارا غولوف.



وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، انه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.



واستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع أيضا سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البلاد د.صالح بن عامر الخروصي، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.



وقدم السفير العماني دعوة للشيخ حمد جابر العلي لزيارة سفينة «شباب عمان الثانية» التابعة للبحرية السلطانية العمانية والتي ستتواجد في البلاد في 11 الجاري.



وعبر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع عن شكره وتقديره على هذه الدعوة والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الكويت بسلطنة عمان الشقيقة وحرص البلدين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د.مطر حامد النيادي.



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها.



وأشاد الشيخ حمد جابر العلي بما حققته الإمارات الشقيقة من تميز ونجاح خلال استضافتها لمعرض «إكسبو 2020» الذي يعد مفخرة لكل عربي وخليجي، متمنيا للامارات الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرفعة والازدهار.