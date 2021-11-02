أعلن محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عن القضاء على جميع مخالفات البناء الجسيمة وإخلائها من العمالة الوافدة والمتكدسة في بنيد القار.



وقال الخالد خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس إلى منطقة بنيد القار، ورافقه خلالها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي، وأعضاء الفريق وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة: نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة عمل المحافظة ونستعد للانتقال والبدء في المرحلة الثانية وسيتم الإعلان عنها قريبا، والحمد لله تمكنا بالشراكة مع بعض الجهات المسؤولة من القضاء على جميع المخالفات الجسيمة التي تعددت حول العمالة الوافدة المكدسة، ومخالفات البناء، والتعدي على الأملاك العامة وغيرها من المخالفات التي تشكل انتهاكا للقوانين والأنظمة، والآن نستعد الى الانتقال للمرحلة الثانية التي سنعلن عنها في قادم الأيام.



وأضاف: القوانين وجدت للمحافظة على أمن الوطن وازدهاره وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب شراكات الجهات العامة والخاصة، الى جانب أبناء الوطن، معتبرا أن ملاحقتنا للمخالفين يأتي في إطار المحافظة على مصلحة وطننا وأبنائه ممن استسهلوا كسر القوانين وهيبتها لتحقيق أجنداتهم الشخصية، كاشفا عن إخلاء 16 عقارا بالكامل من العمالة الوافدة والمتكدسة في بنيد القار وبات جاهزا للهدم.