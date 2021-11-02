عادل الشنان



أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع عن توقيع عقدي إنارة الطرق الداخلية والخارجية لـ 5201 قسيمة في مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني. وقال الشايع أمس، تم توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق للضاحية NA في مشروع غرب عبدالله المبارك بقيمة 1.672.675.640 دينارا كويتيا وبمدة تنفيذ المشروع 18 شهرا، كما تم توقيع مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق للضاحية NB في المشروع بقيمة 1.715.150.950 دينارا بمدة تنفيذ 18 شهرا.



وأكد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى بكل امكانياتها لتذليل العقبات امام المواطنين الذين باشروا بناءهم في مشروع عرب عبدالله المبارك وبانتظار السكن، مؤكدا ان جميع المشاريع الاسكانية تحظى بدراسات وخطط قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب للتسهيل على المواطنين وتوفير الخدمات المنوط بإنجازها بالمؤسسة.



من جهة اخرى، قام الشايع أمس بزيارة ادارة خدمة المواطن بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحضور نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص فاطمة نقي ونائب المدير العام للرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي ونائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح وتفقد سير العمل في عملية تخصيص المواطنين على قسائم جنوب سعد العبدالله. والتقى بالقياديين والإداريين والموظفين واستمع إلى شرح مفصل حول آلية التخصيص على جنوب سعد العبدالله بدءا من منصة المؤسسة حتى زيارة المواطنين المشمولين بالتخصيص الى مبنى المؤسسة خلال الفترة المسائية، مشددا خلال حديثه مع القياديين والإداريين في إدارة خدمة المواطن على ضرورة إنجاز معاملات المواطنين وتسريع وتيرة العمل بما يحقق التقدم في الأداء الوظيفي ويحقق الرضا التام من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.



بدورها، أشادت فاطمة نقي بأداء جميع الموظفين العاملين في كل إدارات المؤسسة وقطاعاتها المختلفة ودورهم الأساسي في إنجاح عملية التخصيص وإنجاز المعاملات وفق الإجراءات المطلوبة.