نظمت مؤسسة الكهف الأزرق للإنتاج الفني مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تفاصيل المسلسل الخليجي «حينما تعزف الريح»، والذي سيتم تصويره بالسلطنة بمشاركة فنانين من السلطنة ودول مجلس التعاون، وتحدث في المؤتمر كل من المخرج العماني يوسف البلوشي رئيس مؤسسة الكهف الأزرق، والفنان القدير جاسم النبهان الذي سيشارك في بطولة المسلسل، وأدار المؤتمر المسرحي الصاعد سليمان الرحبي. وقال المخرج يوسف البلوشي عن تفاصيل عمل «حينما تعزف الريح» انه عمل درامي اجتماعي من تأليف الكاتب «نعيم نور»، وعالجه دراميا نائل الجرابعة، مشيرا إلى أن العمل يتميز بمشاركة أسماء فنية خليجية، والعمل مبني على العلاقات الاجتماعية الخليجية.



وأضاف: أنا سعيد جدا بمشاركة الفنان القدير جاسم النبهان في العمل، وحقيقة هو مدرسة سأتعلم منها بكل تأكيد في هذا العمل. والعمل بالنسبة لي تجربة ومغامرة، وأطمح أن ينال قبول المحطات الخليجية.



بدوره، قال الفنان القدير جاسم النبهان: عندما دعاني المخرج يوسف للمشاركة في هذا العمل رحبت رغم مشاغلي وارتباطاتي في الكويت، لكنني فضلت أن أكون معكم في هذه الفترة بإذن الله، وأتمنى أن يتحقق النجاح لنا كلنا في هذا العمل (عندما تعزف الريح)، وسيعزف العمل أحسن الألحان.



وأضاف النبهان: كل مقومات العمل الفني سواء كان دراما أو تلفزيون أو مسرح، كلها متوافرة بالسلطنة، حتى اللوكيشنات موجودة وهي طبيعية ومتوافرة وجاهزة تخدم جميع الأعمال، إن كان عملا تراثيا أو حديثا أو غير ذلك، لكن هذه البيئة بحاجة إلى النص الذي يخدم هذه البيئة ويخدم الطاقات الفنية.