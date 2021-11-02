دعاء خطاب

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طرحت المطربة فاطمة كريمي أغنية جديدة بعنوان «انت مغرور» من كلمات الشاعر الشيخ دعيج خليفة الصباح وذلك ضمن الميني ألبوم «متغرب» الذي أطلقته كريمي مؤخرا وحاز إعجاب الجمهور.



وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» قال الشاعر الشيخ دعيج الخليفة أنه يدعم ويشجع المواهب الشابة، مضيفا أنه استشعر الحس الفني المتميز لدى الفنانة الواعدة فاطمة كريمي.



بدورها عبرت كريمي لـ «الأنباء» عن سعادتها بهذا التعاون، قائلة: سعادتي كانت لا توصف حين وصلتني هذه الكلمات، حيث قمت بتلحينها على الفور، وقمت بإسماعها للشيخ دعيج الذي لمست به التواضع وحسه الفني العالي، حيث حضر شخصيا الى استوديو المايسترو حسام حمدي واستمع هناك الى الأغنية. وأضافت: الأغنية من تلحيني وتوزيع المايسترو حسام حمدي، ومع عازف الكلارنيت عبدلله فاروق وإخراج أحمد شوقي. وعن اختيارها الغناء باللهجة الكويتية، أجابت كريمي: أنا من مواليد الكويت، ونحن معتادون على سماع الأغاني الخليجية منذ الصغر، واللون الكويتي تحديدا مميز وله طابع خاص، كما تأثرت بالفنان محمد عبده وعبدالكريم عبدالقادر.