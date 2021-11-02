دلال العياف



أغنية جديدة أطلقها الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد بعنوان «صارت قديمة»، حاملة أسلوبا مغايرا في أسلوب وفكرة الكلمات، والتي تعاون بها مع الشاعر العراقي آدم، وتعاون عبدالواحد مع الملحن العراقي أزهر حداد في التلحين، وقام بالتوزيع والمكس والماسترنغ حسام كامل، وطرحها من خلال فيديو ممنتج بصورة جميلة، وذلك عبر قناته الرسمية في «اليوتيوب»، تحت إشراف ومتابعة المنتج الإعلامي ناصر الجهوري، كما تم توزيع وعرض «صارت قديمة» عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وعرضها عبر جميع المكتبات الموسيقية ومنصات عرض الأغنيات المصورة والصوتية. هذا، ويعمل فؤاد عبدالواحد على تجهيز مجموعة من الأغنيات المنفردة التي تحمل ألوانا غنائية وموسيقية متنوعة، بأفكار جديدة يحرص دائما على اختيارها بحرص وتأن، لأنه دائما يبحث عن التميز والتجدد خاصة أمام جمهوره في الوطن العربي الذي ينتظر منه المختلف والمميز.