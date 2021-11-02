أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار «كوفيد-19» أجري امس الاول للرئيس الأميركي جو بايدن جاءت سلبية.



وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) امس إن الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) المنعقد في بريطانيا.



جاء ذلك فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه لم يكن لها أي اتصال مباشر مع الرئيس بايدن منذ يوم الأربعاء الماضي.



وقالت ساكي في تغريدة بحسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس إنها اتخذت قرار عدم السفر يوم الأربعاء الماضي ضمن الرحلة الخارجية للرئيس الأميركي لحضور قمة المناخ «بسبب حالة عائلية طارئة كانت نتيجة ثبوت إصابة أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد».



وأضافت: «منذ ذلك الوقت، دخلت في حجر صحي، وأجريت اختبارات أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وكانت نتائجها سلبية».



وتابعت ان نتيجة التحليل كانت إيجابية يوم الأحد، مبينة أن أعراض إصابتها خفيفة وسوف تواصل العمل من المنزل.



في غضون ذلك، ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز الـ 5 ملايين حالة.



وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرها موقعه الإلكتروني امس بارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بـ «كوفيد-19» في العالم إلى 5 ملايين و425 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 246 مليونا و743 ألفا و962 حالة. وأضافت ان الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عالميا، والتي بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.



من جهة أخرى، اعلن مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، اكتشاف سلالتي «مو» و«لامدا» لفيروس كورونا في روسيا.



وقال أكيمكين في تصريح صحافي امس إنه جرى تسجيل 3 حالات إصابة بمتحور (مو) وحالة واحدة بمتحور (لامدا).



وأوضح أن سلالة (دلتا) من فيروس كورونا لاتزال السائدة في كل من روسيا والعالم.



وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن (لامدا)، التي جرى اكتشافها لأول مرة في اليابان في يوليو الماضي، قادرة على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من السلالات الأخرى.



ويذكر أن سلالة (مو) اكتشفت لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي.



إلى ذلك، خففت تايلند وأستراليا وإسرائيل بدرجة كبيرة القيود على السفر الدولي امس للمرة الأولى منذ 18 شهر.