أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها والمتعلقة بالتغير المناخي.



جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله لـ «كونا» على هامش مشاركته ضمن وفد الكويت إلى أعمال مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي والذي يترأسه ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



وقال الشيخ عبدالله ان الكويت ملتزمة وتسعى الى تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات الدولية، وأبرزها تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من ارتفاع درجة الحرارة نهاية القرن الحالي الى درجة ونصف الدرجة.



واضاف ان الحكومة الكويتية لديها مشاريع صديقة للبيئة وايضا زراعية ستسهم في تقليل الحرارة كزيادة مساحات زراعة الاشجار للحد من التغيرات المناخية.



واوضح الشيخ عبدالله ان الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية كبيرة، وعلى جميع دول العالم ومن ضمنها الكويت، التقيد بها حفاظا على أرواح شعوب العالم.



ولفت إلى حرص الكويت على دعم كل الافكار والمبادرات التي من شأنها المساهمة في استقرار مناخ الارض، معربا عن تفاؤله بنجاح هذا المؤتمر ليضع خريطة طريق واضحة للمساهمات الدولية للتغير المناخي.