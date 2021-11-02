لم تقنع الالتزامات التي قطعتها دول مجموعة العشرين «G20» التي توجهت بها إلى قمة غلاسكو حول المناخ، المنظمات المدافعة عن البيئة والأمم المتحدة.



واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ختام قمة العشرين أنه «في حال فشل (مؤتمر) غلاسكو فإن كل شيء سيفشل»، في تحذير رسمي عشية انطلاق مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ في العاصمة الاسكتلندية.



وقال جونسون في روما، حيث عقدت قمة الدول العشرين الأغنى في العالم، «أحرزنا تقدما خلال قمة مجموعة العشرين (..) لكنه ليس كافيا».



وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة «أرحب بالتزام مجموعة العشرين المتجدد بإيجاد حلول على الصعيد العالمي، لكني أغادر روما بآمال محبطة حتى لو لم تدفن بعد».



ومن ضمن قادة الدول والحكومات الـ 120 المشاركة في قمة «كوب 26» الرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والهندي ناريندرا مودي والأسترالي سكوت موريسون المدافع الكبير عن استخدام الفحم إذ إن بلاده هي المصدر الأكبر له عالميا.



لكن لاعبين رئيسيين يغيبون أيضا مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي لم يغادر بلاده منذ بدء جائحة كوفيد-19. ويغيب كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعتبر بلاده من كبار الملوثين في العالم فضلا عن البرازيلي جايير بولسونارو المتهم بالسماح بقطع أشجار الأمازون بشكل كثيف.



وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «غرينبيس» جينيفر مورغن «إذا كانت قمة مجموعة العشرين تحضيرا لكوب 26، فإن قادة العالم أضاعوا الفرصة». وأكدت أنه في غلاسكو، حيث يتظاهر كثير من الناشطين البيئيين، «سنفرض اتخاذ التحركات الضرورية للحماية من الأزمة المناخية ومن كوفيد-19 على السواء».



وقالت نائبة رئيس منظمة «غلوبال سيتيزن» فريدريكه رودر «كل ما رأيناه (في اجتماع مجموعة العشرين) أنصاف إجراءات أكثر منه تدابير ملموسة».



وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي ترأست بلاده مجموعة العشرين هذه السنة «علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه مجرد بداية. ونتقدم خطوة خطوة».



وأكد الرئيس الأميركي بايدن «حصول نتائج ملموسة»، لكنه أعرب عن «خيبة أمل» لغياب الصين وروسيا عن القمة.



وقال بايدن «لا شيء يمكن أن يحل محل المفاوضات وجها لوجه من أجل التعاون العالمي»، في إشارة واضحة إلى غياب جين بينغ وبوتين.



وانتهز الرئيس الأميركي الفرصة لانتقاد خصميه، قائلا «ببساطة لم تظهر روسيا والصين» عندما تعلق الأمر بـ«التعهد بالتزامات المناخ».



من جهته، قال بوتين لنظرائه في كلمة عبر الفيديو «لحل مشكلة الاحترار المناخي، لا يكفي تقليل الانبعاثات فحسب. يجب زيادة امتصاص غازات الاحتباس الحراري».



أما شي جين بينغ فتحدث من جانبه عن «مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة» في مسألة ظاهرة الاحترار المناخي. ورأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن اجتماع مجموعة العشرين شكل «مؤشرا جيدا قبل غلاسكو».



وكانت قرارات مجموعة العشرين مرتقبة جدا إذ إنها تضم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) فضلا عن الدول الناشئة الكبيرة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل والتي تمثل 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.



وقال ألوك شارما، رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في الافتتاح أمس الأول، إن المؤتمر هو «الأمل الأخير والأفضل» لحصر الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية، الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس. وأضاف أنه خلال وباء كوفيد-19 «لم يتوقف التغير المناخي. كل الأضواء حمراء على لوحة القيادة المناخية».



وقالت باتريسيا إسبينوزا، مسؤولة البيئة في الأمم المتحدة، «تواجه البشرية خيارات صعبة لكنها واضحة».



وأكد البيان الختامي لمجموعة العشرين أن «الحفاظ على (هدف) 1.5 درجة مئوية في متناول اليد يتطلب إجراءات والتزامات كبيرة وفاعلة من جميع البلدان».



لكن ثمة غيابا لالتزامات واضحة، كما هو الحال على صعيد الفحم، مصدر التلوث الكبير بالكربون الذي لم تحدد قمة مجموعة العشرين أهدافا وطنية بشأنه.



ولايزال كثير من البلدان، ولاسيما الناشئة، تعتمد اعتمادا كبيرا على الفحم لإنتاج الكهرباء، خصوصا في سياق أزمة الطاقة العالمية الحالية.



ولم يحدد كذلك تاريخا واضحا لتحقيق الحياد الكربوني، وقد اكتفت مجموعة العشرين بذكر «منتصف القرن». وذلك موعد أقل دقة من أفق 2050 الذي طالبت بتبنيه الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، وقد التزمت الصين حتى الآن ببلوغ الحياد الكربوني العام 2060.



وسجلت خيبة أمل كبيرة بشأن ملف ساخن آخر مطروح في كوب26 ويتعلق بالمساعدات إلى الدول الفقيرة على صعيد المناخ. فالتزام أغنى دول العالم توفير مائة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 لن يتحقق... قبل 2023 مع أن تداعيات الأزمة المناخية تتفاقم مع موجات جفاف وقيظ مميتة وحرائق ضخمة وفيضانات. وغالبا ما تقف الدول الفقيرة في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الكوارث.



من جهتها، رجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأحد أن السنوات السبع من 2015 إلى 2021 كانت الأشد حرا على الإطلاق، معتبرة أن المناخ العالمي «دخل في المجهول».