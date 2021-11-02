التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26).



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وجميع أجهزتها ووكالاتها المتخصصة والتنسيق حيال الاستحقاقات المقبلة بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه، ثمن الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء دور الكويت البارز والريادي إقليميا ودوليا، مشيدا بجهودها ومساعيها الرامية إلى حفظ الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.



هذا، وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.