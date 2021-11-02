أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أنه في ضوء التعليمات الصادرة مؤخرا من مجلس الوزراء بشأن عودة إصدار سمات الدخول للكويت بكل أنواعها عن طريق الجهات المعنية، فإن الهيئة قامت بإصدار تعميمها للقطاعات والإدارات المختصة بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصاريح وأذونات العمل وفقا للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنه ستتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أو عن طريق خدمة «أسهل».

وأضافت الهيئة أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح وأذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى الكويت باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة، مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية.