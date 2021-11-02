مبارك التنيب



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه استمرار للحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وبعد ورود بلاغات عن سلب البقالات بمنطقة المهبولة من قبل شخصين ينتحلان صفة مفتشي البلدية، تحركت الإدارة على الفور تحركت الدوريات الأمنية التابعة لقطاع الأمن العام وقامت بتمشيط المنطقة.



وأضافت الإدارة أنه تم ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة مفتش بلدية فيما قام شخص آخر بالهروب، وأنه بتفتيشه احترازيا تم ضبط مادة بيضاء يشتبه بأنها مخدرة، وبسؤاله أقر عامل البقالة بأنه تم سلب مبلغ 1200 دينار، وبناء عليه تمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وجار ضبط الشخص الآخر الذي لاذ بالفرار.