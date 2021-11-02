السماح بمنح الزوجة سمة دخول التحاق بعائل فقط والأبناء تحت 16 عاماً يمنحون التحاق بعائل أو سمة للسياحة

السماح بإصدار التحاق بعائل أو سياحة لأبناء الكويتيات.. ويعمل بتوصيات العاملين في «الطبي» و«التعليمي»

الزيارات التجارية متاحة لكل الأنشطة التجارية وفقاً لتقدير مدير الإدارة.. و«الحكومية» للوزارات والهيئات

تأشيرات إلكترونية لسفاراتنا بالخارج ورعايا 53 دولة والمقيمين في دول التعاون العاملين بمهن معينة والشركات والفنادق

أحمد خميس



أصدر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة عميد د.حقوقي حمد الطوالة تعميما يفيد بمعاودة إصدار سمات الدخول للكويت (فيزا) وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 24 أكتوبر الماضي، وذلك شريطة ألا يتم إصدار سمات الدخول إلا للأشخاص المحصنين من متلقي أحد اللقاحات المعتمدة في الكويت.



وأوضح التعميم الموجه إلى مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات بشأن التوصيات المتعلقة بإصدار سمات الدخول، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن اللقاحات المعتمدة هي فايزر/بيونتيك (جرعتين)، أسترازينيكا/أكسفورد (جرعتين)، موديرنا (جرعتين)، وجونسون & جونسون (جرعة واحدة)، مشيرا إلى ضرورة تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاحات المعتمدة وأن تحتوي الشهادة على QR Code، حيث تتم قراءته من قبل موظف الاستقبال في الإدارات المختلفة قبل إصدار سمات الدخول.



وفيما يتعلق بسمات الدخول والفئات المسموح لها بها، بين التعميم أنه فيما يتعلق بسمة الالتحاق بعائل يسمح بإصدار سمة دخول إلى الكويت للزوجة التحاق بعائل فقط، أما الأبناء تحت سن 16 سنة فيمكن منحهم سمات دخول التحاق بعائل أو سمة دخول للسياحة، وذلك وفق الإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، والتي من أهمها توافر شرط الراتب وهو 500 دينار في إذن العمل.



وأضاف التعميم أنه يسمح بإصدار سمة دخول التحاق بعائل أو سياحة للكويت لأبناء الكويتيات.



وفيما يخص الزيارات التجارية، ذكر التعميم أنه يمكن إصدار سمات دخول الزيارات التجارية لكل الأنشطة التجارية، وذلك وفقا لتقدير مدير الإدارة.



أما الزيارات الحكومية فيسمح بإصدارها لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، بينما ذكر التعميم أنه يسمح بإصدار التأشيرات الإلكترونية للسفارات الكويتية في الخارج ورعايا 53 دولة وفق الكشف المعتمد في هذا الشأن، والمقيمين في دول مجلس التعاون العاملين في مهن معينة، وكذلك الشركات والفنادق المسجلة في نظام الربط الآلي، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في إدارة الخدمات الخاصة.



كما أوضح التعميم أنه يتم العمل بالتوصيات الخاصة بسمات الدخول فيما يتعلق بالقطاع الحكومي الطبي والقطاع الأهلي الطبي والقطاع الأهلي التعليمي (مبينة في الجدول)، مع الالتزام بطلب شهادة التطعيم بلقاح معتمد.