استمراراً لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها لتذليل كل المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين وإيجاد حلول لها مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس الإثنين في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة اليه في جميع قطاعات وزارة الداخلية.



ووجه العلي بحل كل شكاوى المواطنين بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفق الأطر القانونية والإجراءات المنصوص عليها.



كما استقبل وزير الداخلية ممثلين من لجنة أهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل ساير البادي، ومحمد عبدالله العجمي، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الأمور الأمنية الخاصة بمدينة المطلاع.



من جانبهما، شكر ممثلا لجنة مدينة المطلاع التطوعية وزير الداخلية على حسن الاستقبال، وسرعة استجابته لمطالب اهالي المطلاع وتذليل العقبات أمامهم ما ادى الى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن والأمان في المدينة.



واستقبل وزير الداخلية د.عايد عتيق الجريد الذي أهداه نسخة من كتاب «الكويت ومقاطعة الكيان الصهيوني».



من جانبه، شكر د.الجريد وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.