تصدر فيلم (ديون) «تل من الرمال» إيرادات السينما بأميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع محافظا على المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار.



والفيلم بطولة تيموتيه شالاميه وريبيكا فيرغسون وزيندايا ومن إخراج دوني فيلنوف. واحتفظ فيلم الرعب «الهالوين يقتل» بالمركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادت قيمتها 8.5 ملايين دولار. والفيلم بطولة جيمي لي كرتيس وجودي جرير وآندي ومن إخراج ديفيد جوردون جرين. وحافظ فيلم الحركة والإثارة «لا وقت للموت» على المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا 7.8 ملايين دولار. والفيلم بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.



وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة والحركة والمغامرة الجديد «أكاديمية بطلي: مهمة أبطال العالم» محققا 6.4 ملايين دولار.



وتراجع فيلم المغامرة والخيال العلمي «فينوم: ليت ذير بي كارنيدج» من المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس مسجلا 5.75 ملايين دولار.