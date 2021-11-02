كشفت وزارة الصحة في ولاية براندنبورغ في ألمانيا امس الاثنين في بيان عبر البريد الإلكتروني أنه تم رصد حالات إصابة بالسلالة «اتش-5 إن1» من إنفلونزا الطيور في مزرعة بمنطقة شبريه نايسه.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن البيان أن المرض ظهر في أكثر من 200 طائر من البط والإوز والدجاج.



ولم يتضح بعد سبب الإصابات، وتم إعدام الطيور المصابة بالمرض.



وصرحت وزيرة حماية المستهلك في الولاية، أورزولا نونماشر، بأنه «نظرا لحدوث الوباء في وقت مبكر للغاية من الخريف، وأنه أصاب دواجن المزارع قبل اكتشاف الفيروس في الطيور البرية في براندنبورغ فإن هذا هو مصدر قلق كبير بالنسبة لي».