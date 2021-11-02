أعطى رجل لأطفال طرقوا باب منزله في إطار الاحتفال بعيد الهالوين مخدرات بدلا من الحلوى في مدينة ماجدبورغ الألمانية.



وقالت الشرطة أمس إن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاما طرقوا باب الرجل (49 عاما) في ماجدبورغ مساء الأحد طالبين الحلوى، فأعطاهم الرجل كيسا به مواد مخدرة.



وبحسب متحدثة باسم الشرطة، كانت المخدرات من الحشيش.



واتصل الأطفال على الفور بالشرطة، وخلال تفتيش المنزل وجدت الشرطة مخدرات أخرى.



واعتقلت الشرطة الرجل الذي كان مخمورا. وسلمت الشرطة الأطفال لأولياء أمورهم، وتواصل تحقيقاتها مع الرجل.