دمشق - هدى العبود



توفى الفنان الكبير صباح فخري صباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما، ونعت وزارة الإعلام السورية الفنان الكبير الذي رحل عن دنيانا بعد مسيرة حافلة بالعطاء.



ويعد الراحل صباح فخري من أشهر الفنانين العرب، حيث حصد شهرة واسعة في مجال الطرب على مدى عقود من الزمن، وتحولت الأغاني التي أداها في مسيرته إلى روائع تتردد في مختلف البلدان والمسارح.



والفنان الراحل من مواليد 1933، وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة في إبراز الفن السوري، وأطلق عليه العديد من الألقاب كان بدايتها «أبو كلثوم» الذي قدم به عندما شارك في حفل مع المطربة نجاة بمدينة دمشق عام 1948، الى جانب ألقاب «أمير الطرب»، و«سلطان الطرب»، و«العندليب»، و«الكروان»، و«ملك الغناء»، و«ملك الطرب».



وشغل فخري مناصب عدة، فانتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، وحطم الفنان الراحل الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968، وغنى في عدد من المسلسلات السورية، مثل «الوادي الكبير» بمصاحبة المطربة وردة الجزائرية، وكذلك في مسلسل «أسماء الله الحسنى»، فضلا عن مشاركته في الأفلام السينمائية، ومنها فيلم «الصعاليك» سنة 1965، مع دريد لحام ومريم فخر الدين.



ظهرت موهبة الراحل في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق، تخرج في المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق، بعد أن درس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والصولفيج والعزف على العود ومن أساتذته أعلام الموسيقى العربية كبار الموسيقيين السوريين الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي ونديم وإبراهيم الدرويش ومحمد رجب وعزيز غنام.



كان الراحل في شبابه موظفا بأوقاف حلب ومؤذنا في جامع الروضة آنذاك، وهو واحد من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، حيث أقام حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.



سبب تسميته بصباح فخري



ويعد الراحل أحد المطربين الكبار للأغنية، واسمه الحقيقي صبحي أبوقوس، ولكن سبب تسميته «صباح فخري» نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي اهتم به ورعى موهبته منذ الصغر.