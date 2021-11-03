مفرح الشمري



قررت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة للمهرجان والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي «سميحة أيوب» تكريم رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من بلجيكا، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية. تكريم محمد الأفخم «بوسيف» «مع حفظ الألقاب» في المهرجان لجهوده المبذولة في دعم أي مهرجان عربي مسرحي من خلال منصبه رئيسا للهيئة الدولية للمسرح خصوصا انه من المسرحيين الذين يشار اليهم بالبنان، فهو مؤسس ومدير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، ورئيس الرابطة الدولية للمونودراما، واستطاع بخبرته الارتقاء بالمسرح العربي ووصوله الى العالمية، وذلك بتواجده الدائم على خشبات المسارح الدولية في جميع المجالات حتى يتعرف عليه جماهير دول العالم.



ألف مبروك «بوسيف» وتكريم مُستحق لرجل يستحق.