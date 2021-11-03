أحمد الفضلي



عبرت الفنانة مي البلوشي عن سعادتها بنجاح مسلسل «كف ودفوف». وأضافت في حديثها لـ «الأنباء» قائلة: «الحمد لله تعب 5 شهور ما راح على الفاضي».



وأفادت البلوشي بأنها سعيدة جدا بردود الأفعال التي وصلتها عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصالات الهاتفية التي تلقتها من زملائها الفنانين وأصدقائها، موضحة انها وبقية نجوم العمل قدموا مجهودا كبيرا أثناء فترة التصوير خارج الكويت، حيث أجبروا على البقاء في مملكة البحرين لأكثر من 5 أشهر وهي الفترة التي ابتعدت من خلالها عن منزلي ومنعت من رؤية بناتي وأحفادي وهذا ما شكل ضغطا نفسيا وزاد من تعبي أثناء التصوير لكن في النهاية حصدنا عملا كان ولايزال حديث الناس في الكويت ومختلف دول الخليج.



وعن سر نجاح العمل، ذكرت البلوشي من خلال حديثها لـ «الأنباء» ان عوامل كثيرة ساهمت وبشكل كبير في نجاح العمل، أبرزها الفكرة التي تتمحور حولها قصة المسلسل، حيث كانت من الأفكار الجديدة من حيث المضمون والتنفيذ خلاف الاختيار الجيد للنجوم المشاركين في العمل بقيادة المخرج منير الزعبي، كما كان لكل فريق العمل جهد كبير على امتداد فترة التصوير شكل العنصر الأهم في نجاح هذا المسلسل.



وفيما يتعلق بما يتردد بأن قصة العمل مستوحاة من قصة حياة فنانة شعبية راحلة، أفادت البلوشي بأنها سبق ان سمعت هذا الكلام يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي وهناك من أكد هذا الكلام وهناك من ينفي، وفي الحالتين هذا يؤكد نجاح العمل، حيث كان الجميع متشوقا لمتابعة الأحداث بعد تقديم بداية مشوقة كانت كلمة السر في عملية استقطاب المشاهدين.