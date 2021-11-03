مفرح الشمري



الجميل في الملحن والمطرب الراقي محمد غازي، أنه يبحث دائما عن تميز أعماله سواء من خلال الألحان التي يقدمها لزملائه المطربين أو من خلال أغانيه الخاصة، فلابد أن تجد جديدا فيها من ناحية الفكرة والمضمون، وهذا الأمر هو سر نجاح محمد غازي في الساحة الغنائية محليا وخليجيا وعربيا.



في هذا الصدد، كشف الملحن والمطرب «الراقي» محمد غازي لـ«الأنباء» عن مشروعه الغنائي الجديد الذي سيرى النور في 11 الجاري، وهو عبارة عن تسجيل «ميدلي» جمع فيه مجموعة من الأغاني الكويتية والخليجية عددها 5 أغان لكبار المطربين في الساحة الغنائية الكويتية والخليجية سيقدمها بأسلوب مغاير وبآلات عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الأغنية حاليا، وذلك من خلال تعاونه مع الموزع الكويتي المميز جراح الصايغ الذي يعتبر من أميز الموزعين في الكويت والخليج والوطن العربي لثقافته الموسيقية العالية التي قلما تجدها عند الموزعين الموسيقيين الآخرين.



وأكد غازي لـ «الأنباء» ان الهدف من هذا المشروع الغنائي هو إحياء تراثنا العريق في الكويت والخليج بشكل عصري ومطور، مع المحافظة على روح الأغاني المختارة في هذا «الميدلي» الذي نفذه في مصر وتركيا.



وعن أسماء الأغاني الذي لجأ أليها الملحن والمطرب محمد غازي في مشروعه الغنائي الجديد قال: أغنية «الله أكبر» للمطرب عبدالكريم عبدالقادر وأغنية «ترى الليل» للمطرب مصطفى أحمد وأغنية والدي غازي العطار رحمه الله«دنيا الهوى» وأغنية «تو النهار» للمطرب أحمد الجميري بالإضافة إلى أغنية «آه يا جاسي» للمطرب الراحل يوسف دوخي.