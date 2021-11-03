ليلى الشافعي



في إطار الجهود الاجتماعية التي تبذلها جمعية صندوق إعانة المرضى بكل إداراتها، نظم المكتب التطوعي المجتمعي بالصندوق حملة للتبرع بالدم تحت رعاية وحضور الشيخة سهيلة سالم الصباح، وبحضور مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.أحمد الشطي وبحضور حرم السفير الباكستاني لدى الكويت عنبرين مصطفى. وتستمر الحملة من 2 - 4 الجاري من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا في مركز المرحومة سلوى صباح الأحمد بجانب مستشفى الولادة.



وفي هذا الصدد، قالت الشيخة سهيلة سالم الصباح ان التبرع بالدم واجب واطني ينبع من الإحساس بالمرض وهذا سبب مشاركتي، حيث عرف عن الكويتيين إغاثتهم للمريض والفقير وبحمد الله ظهر هذا خلال أزمة كورونا، حيث أسرع الكويتيون والمقيمون لمواجهة الجائحة ولم يتوقفوا عن التبرع بالدم رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وأضافت: نحن الآن بعد مرور أزمة كورونا مستمرون في التبرع للتعبير عن حب الكويت.. ودعت الشيخة سهيلة المواطن والمقيم الى ترجمة هذا الشعور الجميل والأجر العظيم من رب العالمين. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان استمرار الجمعية في دعم وإعانة المشاريع الإنسانية والإغاثية لصالح المرضى والمحتاجين، لافتا الى ان التبرع بالدم اليوم امتداد للعمل الإنساني الذي تقوم به الجمعية منذ إنشائها ومستمرون بإذن الله في تحقيق الهدف العام لنا وهو مساعدة المرضى. ولفت الى ان حملات التبرع بالدم التي يقدمها الصندوق مستمرة بإذن الله بالتعاون مع بنك الدم وأن حضور الشيخة سهيلة ود.أحمد الشطي يعتبر دعما كبيرا لنا نسأل الله تعالى، كما نجحنا في الحملات السابقة، ان يستمر نجاحنا خاصة بعد هذا التجاوب الكبير من المتبرعين. من جهته، قال مدير مستشفى البنك الوطني د على ملا إن هذه الفعاليات مهمة جدا في المجتمع، لافتا إلى أن استمرارها يسهم في إنقاذ الكثير من المرضى وسد احتياجات جميع المستشفيات من عينات الدم المختلفة.