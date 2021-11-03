ليلى الشافعي



تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، نظمت لجنة التعريف بالإسلام حفلا لتكريم الفائزين بمسابقة الرهيماني لحفظ القرآن الكريم للمهتدين الجدد والجاليات الإسلامية من غير الناطقين باللغة العربية، وذلك في نسختها التاسعة عشرة.



وأقيم الحفل وسط حضور إعلامي كبير بمبنى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برعاية ورثة المرحوم سليمان صالح الرهيماني تحت شعار (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين).



وشهد الحفل وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي، وسفراء باكستان وسريلانكا وإندونيسيا وكبار المسؤولين والدعاة ودعاة اللجنة والموظفون وأعضاء الجاليات الإسلامية والجهات الإعلامية المختلفة، وبدأت الفعاليات بتلاوات مباركة من آيات القرآن الكريم للمشاركين، ثم بعد ذلك قدم الفائزون نماذج متعددة للقراءة بأصوات متميزة لاقت استحسان الجمهور.



وقال ممثل راعي الحفل د.فهد الجنفاوي: من الأيام الجميلة أن نحضر مثل هذه المسابقات لخدمة القرآن الكريم، فقد رأينا في مسابقة الرهيماني التنافس واستمعنا إلى تلاوات الطلاب وكانت رائعة جدا، مؤكدا أن هذا النموذج وجه من وجوه التعاون على البر والتقوى من أسرة المرحوم سليمان الرهيماني، وجمعية النجاة، فكل هذه الجهود جبارة في خدمة القرآن الكريم. وتقدم الجفناوي بالشكر لجمعية النجاة ولجنة التعريف بالإسلام وأسرة الرهيماني على هذا التبرع الكريم.



من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة لجنة التعريف بالإسلام، فيصل الزامل الى أن الجمعية تعنى بكتاب الله عبر عدة قنوات ومنها المسابقة السنوية التي تنظمها بدعم من أسرة الرهيماني، موضحا انها تستعين بقدرات متخصصة في هذا المجال من مختلف التخصصات في تحفيظ القرآن وعلومه وفي اللغة العربية واستقطبت أساتذة في الشريعة حتى تقدم مادة متقنة وجيدة تخدم هذه الرسالة الشريفة التي عنيت بها الكويت على مستوى القيادة العليا ممثلة بصاحب السمو الأمير.